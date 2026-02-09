Mauricio Molina se consagra en el Duatlón "Semana de Sañogasta" ante Jorge Cerón

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este sábado se llevó a cabo la 34º edición del Duatlón “Semana de Sañogasta”, un evento que reunió a más de setenta atletas en un entorno pintoresco. La competencia destacó por su organización y atrajo a deportistas de diversas localidades, incluidos varios provenientes de Córdoba.

En una reñida carrera, el cordobés Mauricio Molina logró vencer a Jorge Cerón, quien era un referente en esta prueba. La victoria se definió en los últimos metros del trote, donde Molina superó a Cerón. En la categoría de damas, Aldana Guzmán, de Chamical, se coronó ganadora, reafirmando su estatus como campeona argentina.

El profesor Raúl Brizuela y Doria, parte de la organización, expresó su satisfacción por el evento, que contó con la participación de campeones provinciales y mundiales en diferentes disciplinas. Las clasificaciones evidencian un alto nivel de competencia, con destacados resultados en las categorías Mayores A, B, C y D.

La modalidad de Posta Libre tuvo como ganadores a Lazo y Espinoza, mientras que otros atletas como Ramón Oliva y Oscar Cobos también se destacaron en sus respectivas categorías.