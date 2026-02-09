Lunes, 9 de Febrero 2026
Mauricio Molina se consagra en el Duatlón "Semana de Sañogasta" ante Jorge Cerón
Mauricio Molina se consagra en el Duatlón "Semana de Sañogasta" ante Jorge Cerón

Más de setenta atletas compitieron en el 34º Duatlón “Semana de Sañogasta”, destacando a Mauricio Molina y Aldana Guzmán como los ganadores en caballeros y damas, respectivamente. La competencia atrajo participantes de diversas localidades y se realizó en un entorno natural impresionante.

Este sábado se llevó a cabo la 34º edición del Duatlón “Semana de Sañogasta”, un evento que reunió a más de setenta atletas en un entorno pintoresco. La competencia destacó por su organización y atrajo a deportistas de diversas localidades, incluidos varios provenientes de Córdoba.

En una reñida carrera, el cordobés Mauricio Molina logró vencer a Jorge Cerón, quien era un referente en esta prueba. La victoria se definió en los últimos metros del trote, donde Molina superó a Cerón. En la categoría de damas, Aldana Guzmán, de Chamical, se coronó ganadora, reafirmando su estatus como campeona argentina.

El profesor Raúl Brizuela y Doria, parte de la organización, expresó su satisfacción por el evento, que contó con la participación de campeones provinciales y mundiales en diferentes disciplinas. Las clasificaciones evidencian un alto nivel de competencia, con destacados resultados en las categorías Mayores A, B, C y D.

La modalidad de Posta Libre tuvo como ganadores a Lazo y Espinoza, mientras que otros atletas como Ramón Oliva y Oscar Cobos también se destacaron en sus respectivas categorías.

