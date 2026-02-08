Domingo, 8 de Febrero 2026
Belgrano se impone 1-0 a Banfield y se aferra a la pelea por el Torneo Apertura
Belgrano se impone 1-0 a Banfield y se aferra a la pelea por el Torneo Apertura

Belgrano logró una victoria 1-0 frente a Banfield en la cuarta jornada del Torneo Apertura, destacando el gol de Lucas Zelarayán. Con esta victoria, acumula ocho puntos y se ubica tercero en la tabla.

Belgrano logró una victoria importante ante Banfield por 1-0 en la cuarta jornada del Torneo Apertura, destacando el desempeño de Lucas Zelarayán, quien anotó el único gol del encuentro. A los nueve minutos del segundo tiempo, Zelarayán ejecutó un potente remate desde fuera del área que se coló junto al palo, desatando la celebración en Alberdi.

Durante el primer tiempo, Belgrano dominó el partido con una presión alta, generando múltiples oportunidades de gol, aunque no pudo concretar. En contraste, Banfield se mostró defensivo, intentando salir rápido de contra, pero careció de precisión en los últimos metros, lo que limitó sus chances de marcar.

Con este triunfo, Belgrano suma ocho puntos y se posiciona en el tercer lugar de la tabla, mientras que Banfield permanece en el octavo puesto con cuatro unidades. El partido se llevó a cabo en el Estadio Julio César Villagra, bajo la dirección del árbitro Sebastian Martínez y con asistencia del VAR a cargo de Sebastian Habib.

Etiquetas: argentina belgrano banfield torneo apertura liga profesional fútbol
