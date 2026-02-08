El Óvalo de La Quebrada se prepara para recibir el Campeonato 2026 de Motociclismo

Este domingo comenzará el Campeonato 2026 de Motociclismo, organizado por la Agrupación Riojana de Motociclismo, en el emblemático Circuito del Óvalo de La Quebrada. La primera jornada de competencias iniciará a las 19.00 y contará con diversas categorías, lo que promete una emocionante experiencia para los aficionados.
Las entradas generales tendrán un costo de $ 8.000, mientras que el estacionamiento se fijó en $ 3.000 para autos y $ 2.000 para motos. Este campeonato, que comprende un total de diez fechas, incluye categorías como Escuela, Premini, Minimotos y Junior 115cc, entre otras.
La realización de este evento no solo es una plataforma para que los pilotos locales muestren su talento, sino que también promueve la integración comunitaria y el desarrollo de un espacio recreativo que atrae a visitantes de diversas provincias. Este tipo de actividades busca revitalizar la economía local mediante el turismo y la difusión de la cultura deportiva.
El Circuito del Óvalo de La Quebrada es reconocido por su historia y por ser un lugar icónico para el motociclismo en Argentina, lo que lo convierte en el escenario ideal para este campeonato que refuerza la identidad regional y el amor por el deporte motor.