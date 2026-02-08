Domingo, 8 de Febrero 2026
Ciclismo en Chilecito: Este domingo se define al líder del campeonato local
Ciclismo en Chilecito: Este domingo se define al líder del campeonato local

Este domingo 8 de febrero, Chilecito será sede de la séptima fecha del Campeonato de ACOR, con inscripción de diez mil pesos y alojamiento gratuito para ciclistas foráneos. Se espera una gran participación y un impulso al turismo local.

Este domingo 8 de febrero, se desarrollará la séptima fecha del Campeonato Chileciteño de ACOR, que tendrá como punto de partida y llegada la pista de Ciclismo de Chilecito. La organización, a cargo del Club Ciclista Perla del Oeste, espera recibir a los participantes a partir de las 8.30 horas, quienes competirán en el circuito denominado "Caminos de la Producción".

Para favorecer la participación de ciclistas de otras localidades, se ofrecerá alojamiento gratuito a los competidores foráneos. La inscripción para los que deseen participar tiene un costo de diez mil pesos. Empresas locales como Alex Pilchas, Duran Bike y Servi Casas han brindado su apoyo al evento, que busca impulsar el ciclismo y el turismo en la región.

La competencia no solo es una prueba exigente, sino que también se enmarca en el creciente interés por el ciclismo en la región, donde se han incrementado las actividades deportivas en los últimos años. Los organizadores esperan que el evento sea un éxito, contribuyendo al desarrollo económico local y promoviendo el ciclismo como parte de la identidad cultural de Chilecito.

