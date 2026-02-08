Domingo, 8 de Febrero 2026
Los Pumas 7’s se destacan en Perth con dos victorias y un sólido quinto puesto
Deportes

Los Pumas 7’s se destacan en Perth con dos victorias y un sólido quinto puesto

Los Pumas 7's lograron el quinto puesto en el Seven de Perth tras vencer a Francia (47-12) y España (24-19). Ahora se preparan para Vancouver, donde buscan recuperar su mejor nivel.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 41 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Los Pumas 7’s concluyeron su participación en el Seven de Perth con un desempeño destacado, logrando dos victorias que les aseguraron el quinto puesto en esta etapa del Circuito Mundial. Tras un complicado inicio, el equipo argentino se impuso a Francia y España, recuperando la confianza tras tres derrotas el día anterior.

En su primer partido del día, Los Pumas enfrentaron a los galos y lograron una contundente victoria de 47-12. Este triunfo fue crucial para el equipo, que había sufrido caídas ante Fiji, Sudáfrica y España. Los tries fueron anotados por Pedro De Haro, Gregorio Pérez Pardo, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac.

En el segundo encuentro, los argentinos vencieron a España por 24-19, con un try decisivo de Luciano González en los minutos finales. Este resultado es un paso importante para el equipo, que se prepara ahora para el torneo en Vancouver, Canadá, programado para el 7 y 8 de marzo.

En el desenlace del torneo, Sudáfrica se coronó campeón al vencer a Fiji por 21-19, mientras que Australia completó el podio tras ganar a Nueva Zelanda por 12-10.

Etiquetas: argentina rugby los pumas 7's seven de perth deportes circuito mundial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1544 articles →

Artículos relacionados

El Óvalo de La Quebrada se prepara para recibir el Campeonato 2026 de Motociclismo

Ciclismo en Chilecito: Este domingo se define al líder del campeonato local

Polideportivo Evita enfrenta nuevos desafíos tras cuarta derrota en la Liga Federal de Vóleibol
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar