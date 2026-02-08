Los Pumas 7’s se destacan en Perth con dos victorias y un sólido quinto puesto

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los Pumas 7’s concluyeron su participación en el Seven de Perth con un desempeño destacado, logrando dos victorias que les aseguraron el quinto puesto en esta etapa del Circuito Mundial. Tras un complicado inicio, el equipo argentino se impuso a Francia y España, recuperando la confianza tras tres derrotas el día anterior.

En su primer partido del día, Los Pumas enfrentaron a los galos y lograron una contundente victoria de 47-12. Este triunfo fue crucial para el equipo, que había sufrido caídas ante Fiji, Sudáfrica y España. Los tries fueron anotados por Pedro De Haro, Gregorio Pérez Pardo, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac.

En el segundo encuentro, los argentinos vencieron a España por 24-19, con un try decisivo de Luciano González en los minutos finales. Este resultado es un paso importante para el equipo, que se prepara ahora para el torneo en Vancouver, Canadá, programado para el 7 y 8 de marzo.

En el desenlace del torneo, Sudáfrica se coronó campeón al vencer a Fiji por 21-19, mientras que Australia completó el podio tras ganar a Nueva Zelanda por 12-10.