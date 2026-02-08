Poli Evita busca reponerse tras una fase de grupos complicada en el voley

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El equipo de Polideportivo Evita ha finalizado su participación en la fase de grupos de la Liga Federal de Vóleibol Masculino 2025, tras sufrir una nueva derrota el pasado domingo. En el encuentro disputado en el Velódromo Vicente Alejo Chancay de San Juan, el equipo perdió por 1 a 3 ante Maipú Voley de Mendoza, cerrando la etapa sin triunfos.

El partido, correspondiente a la quinta fecha de la Zona E, comenzó favorable para los riojanos, quienes ganaron el primer set 28-26. Sin embargo, no lograron mantener el ritmo, perdiendo los siguientes sets por 22-25, 25-18 y 25-14. Con este resultado, el Poli Evita se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones, acumulando cinco derrotas en total.

Ahora, el equipo deberá enfrentarse a la ronda por la permanencia, donde competirán los últimos y penúltimos de cada zona. En otros partidos de la jornada, la Escuela Madrynense venció a la selección Argentina U19, asegurando su clasificación, mientras que Rivadavia de Villa María logró una victoria que le permitió finalizar primero en su grupo.