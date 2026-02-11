Camila Aguirre Ramos se clasifica para la segunda ronda del Regatas Bowl en Lima

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Camila Aguirre Ramos ha comenzado su participación en el “Regatas Bowl 2026” con una victoria significativa, al derrotar a la brasileña Martina Passold en la primera ronda del Torneo COSAT Grado 1 que se lleva a cabo en Lima, Perú. La joven tenista, que compite en la categoría Sub-14, se impuso con un marcador de 7/5 y 6/2.

Gracias a este triunfo, Aguirre Ramos avanza a la segunda ronda, donde se enfrentará a la mexicana Loretta Serrano Malo, quien también llegó a esta fase tras vencer a Ana Faminova. Este partido está programado para el miércoles y, de ganar, la riojana podría enfrentar a la ganadora del encuentro entre la ecuatoriana María Emilia Bustillo y la boliviana Inés Bustillos en cuartos de final.

Además, Aguirre Ramos competirá en la categoría de dobles junto a la chilena Agustina Avendaño, enfrentando a las peruanas Hannah Díaz y Luciana Díaz Montañez. Su participación en este torneo subraya el potencial del tenis en La Rioja y el crecimiento de sus jóvenes deportistas en el ámbito internacional.