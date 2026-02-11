Miércoles, 11 de Febrero 2026
Camila Aguirre Ramos se clasifica para la segunda ronda del Regatas Bowl en Lima
Camila Aguirre Ramos se clasifica para la segunda ronda del Regatas Bowl en Lima

Camila Aguirre Ramos avanza a la segunda ronda del "Regatas Bowl 2026" tras vencer a Martina Passold. Este torneo en Perú es crucial para su proyección en el tenis internacional.

Camila Aguirre Ramos ha comenzado su participación en el “Regatas Bowl 2026” con una victoria significativa, al derrotar a la brasileña Martina Passold en la primera ronda del Torneo COSAT Grado 1 que se lleva a cabo en Lima, Perú. La joven tenista, que compite en la categoría Sub-14, se impuso con un marcador de 7/5 y 6/2.

Gracias a este triunfo, Aguirre Ramos avanza a la segunda ronda, donde se enfrentará a la mexicana Loretta Serrano Malo, quien también llegó a esta fase tras vencer a Ana Faminova. Este partido está programado para el miércoles y, de ganar, la riojana podría enfrentar a la ganadora del encuentro entre la ecuatoriana María Emilia Bustillo y la boliviana Inés Bustillos en cuartos de final.

Además, Aguirre Ramos competirá en la categoría de dobles junto a la chilena Agustina Avendaño, enfrentando a las peruanas Hannah Díaz y Luciana Díaz Montañez. Su participación en este torneo subraya el potencial del tenis en La Rioja y el crecimiento de sus jóvenes deportistas en el ámbito internacional.

Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar