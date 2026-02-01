Boca Juniors intenta revertir la situación ante Newell's en un duelo clave del Apertura

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este domingo a las 19.15, Boca Juniors enfrentará a Newell's Old Boys en La Bombonera, en el marco de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. Boca busca recuperarse tras una reciente derrota ante Estudiantes de La Plata, mientras que Newell's intentará conseguir sus primeros puntos en el torneo.

Hasta ahora, Boca ha sumado tres puntos, resultado de una victoria por 1-0 contra Deportivo Riestra y una caída por 2-1 ante Estudiantes, ocupando el octavo puesto en la Zona A del Clausura. Las lesiones han afectado al equipo, con siete jugadores descartados, incluidos cuatro delanteros como Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia. Ante esto, Iker Zufiaurre podría debutar como titular.

Newell's, por su parte, no gana en este estadio desde agosto de 2014, acumulando diez partidos sin triunfos. En el último enfrentamiento, sufrió una derrota por 5-0 ante el mismo rival en el Torneo Clausura 2025. En cuanto a su alineación, se anticipan pocas modificaciones, aunque las bajas en defensa por lesiones complican su situación. Gabriel Risso Patrón, uno de los refuerzos, podría ser convocado tras ser habilitado por la AFA.