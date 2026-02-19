El Nuevo Rally Riojano revela su emocionante calendario para el próximo año

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La organización del Nuevo Rally Riojano ha presentado oficialmente el calendario del Campeonato 2026, marcando el inicio de una nueva temporada de automovilismo en la región. Este evento es fundamental para la continuidad de la competencia, gracias al apoyo recibido de pilotos, navegantes, mecánicos y seguidores.

A pesar de los desafíos enfrentados en 2025, que pusieron a prueba la continuidad del rally local, el respaldo del ambiente fierrero fue crucial. Desde la organización destacaron que cada mensaje de apoyo fue esencial para seguir adelante. “Hoy el Rally Riojano sigue vivo”, afirmaron.

El calendario incluye varias fechas importantes: la primera en Milagro los días 28 y 29 de marzo; la segunda el 23 y 24 de mayo; la tercera el 18 y 19 de julio; la cuarta en Sanagasta el 22 y 23 de agosto; la quinta el 3 y 4 de octubre; y la sexta el 7 y 8 de noviembre. La organización reafirmó su compromiso de consolidar esta disciplina deportiva en La Rioja.