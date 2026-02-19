Jueves, 19 de Febrero 2026
El Nuevo Rally Riojano revela su emocionante calendario para el próximo año
El Nuevo Rally Riojano anunció su calendario para el Campeonato 2026, que comenzará el 28 y 29 de marzo en Milagro. Se espera un año lleno de desafíos y emoción para los aficionados.

La organización del Nuevo Rally Riojano ha presentado oficialmente el calendario del Campeonato 2026, marcando el inicio de una nueva temporada de automovilismo en la región. Este evento es fundamental para la continuidad de la competencia, gracias al apoyo recibido de pilotos, navegantes, mecánicos y seguidores.

A pesar de los desafíos enfrentados en 2025, que pusieron a prueba la continuidad del rally local, el respaldo del ambiente fierrero fue crucial. Desde la organización destacaron que cada mensaje de apoyo fue esencial para seguir adelante. “Hoy el Rally Riojano sigue vivo”, afirmaron.

El calendario incluye varias fechas importantes: la primera en Milagro los días 28 y 29 de marzo; la segunda el 23 y 24 de mayo; la tercera el 18 y 19 de julio; la cuarta en Sanagasta el 22 y 23 de agosto; la quinta el 3 y 4 de octubre; y la sexta el 7 y 8 de noviembre. La organización reafirmó su compromiso de consolidar esta disciplina deportiva en La Rioja.

Etiquetas: la rioja nuevo rally riojano calendario 2026 automovilismo deportes sanagasta
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1741 articles →

