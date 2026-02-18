Amancay se afianza en la cima tras vencer a Comunicaciones 93-77 en la Norte

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Amancay logró una victoria contundente por 93 a 77 contra Comunicaciones de Villa Mercedes, consolidando su liderazgo en la Conferencia Norte. Este triunfo en la «Jaula de calle Santa Fe» se debe a un rendimiento destacado, especialmente en el segundo cuarto, donde el equipo local tomó el control del partido.

Conrado Echevarría fue el máximo anotador del encuentro, aportando 22 puntos, mientras que Agustín Bruner se destacó en el equipo visitante con 16 puntos. Los parciales del partido fueron de 15-29, 26-16, 29-16 y 23-16. A pesar de un buen inicio de Comunicaciones, la efectividad del equipo riojano en momentos clave marcó la diferencia en el resultado final.

Este triunfo es el decimoséptimo para Amancay en la temporada, que continuará su camino enfrentando a Sportivo Suardi el próximo viernes en Santa Fe. Por su parte, Comunicaciones se prepara para un nuevo desafío este jueves en La Rioja, donde se medirá ante la Fusión Riojana, buscando mejorar su desempeño en el campeonato.