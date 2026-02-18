Miércoles, 18 de Febrero 2026
Victoria destacada de Belgrano: Alexis Maldonado se lució en el triunfo frente a Mendoza
Victoria destacada de Belgrano: Alexis Maldonado se lució en el triunfo frente a Mendoza

Alexis Maldonado brilló en la victoria de Belgrano sobre Godoy Cruz por 1 a 0, consolidándose como titular en la defensa. El próximo reto será el jueves 19 ante Defensa y Justicia.

El defensor Alexis Maldonado tuvo una destacada actuación en el partido donde Belgrano de Córdoba superó a Godoy Cruz por 1 a 0. Esta victoria, lograda como visitante, resalta el rendimiento sólido del jugador, quien se está consolidando como titular en el equipo dirigido por Alberdi.

Con el objetivo de asegurar puntos en la competición, Maldonado se adapta con éxito al esquema del equipo. Su desempeño es crucial en la búsqueda de mejorar la posición en la tabla. El próximo reto para Belgrano será el jueves 19, cuando enfrente a Defensa y Justicia en un nuevo encuentro del torneo.

A medida que avanza la temporada, la importancia de cada partido crece, y la afición confía en que el buen juego de Maldonado y sus compañeros se traduzca en más triunfos para el equipo.

