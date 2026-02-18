Miércoles, 18 de Febrero 2026
Paro general impacta en el fútbol: se suspenden partidos en La Rioja este jueves
El paro general de la CGT provocará la suspensión de partidos del Torneo Apertura, afectando cuatro encuentros clave programados para este jueves. La incertidumbre sobre la reprogramación mantiene en vilo a clubes y aficionados.

El fútbol argentino se enfrenta a la suspensión de varios partidos programados para este jueves debido a un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La jornada iba a contar con cuatro partidos del Torneo Apertura y un importante encuentro de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo de Brasil.

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) se adhirió al paro, lo que ha llevado a los clubes a considerar la postergación de todos los encuentros. Entre los partidos programados se encontraban Defensa y Justicia contra Belgrano de Córdoba y San Lorenzo frente a Estudiantes de Río Cuarto, ambos a las 17:15. Más tarde, a las 19:30, se iban a jugar otros dos partidos: Independiente Rivadavia de Mendoza contra Independiente e Instituto de Córdoba ante Atlético Tucumán.

La suspensión del partido entre Lanús y Flamengo aún no ha sido confirmada, ya que la Conmebol está evaluando alternativas para su realización. La falta de una nueva fecha para estos encuentros ha generado incertidumbre entre aficionados y clubes, reflejando la complejidad de la situación actual en el deporte argentino.

