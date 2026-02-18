Paro general impacta en el fútbol: se suspenden partidos en La Rioja este jueves

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El fútbol argentino se enfrenta a la suspensión de varios partidos programados para este jueves debido a un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La jornada iba a contar con cuatro partidos del Torneo Apertura y un importante encuentro de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo de Brasil.

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) se adhirió al paro, lo que ha llevado a los clubes a considerar la postergación de todos los encuentros. Entre los partidos programados se encontraban Defensa y Justicia contra Belgrano de Córdoba y San Lorenzo frente a Estudiantes de Río Cuarto, ambos a las 17:15. Más tarde, a las 19:30, se iban a jugar otros dos partidos: Independiente Rivadavia de Mendoza contra Independiente e Instituto de Córdoba ante Atlético Tucumán.

La suspensión del partido entre Lanús y Flamengo aún no ha sido confirmada, ya que la Conmebol está evaluando alternativas para su realización. La falta de una nueva fecha para estos encuentros ha generado incertidumbre entre aficionados y clubes, reflejando la complejidad de la situación actual en el deporte argentino.