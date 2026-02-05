El Provincial de Clubes 2026 ya tiene zonas y fixture definido por la Federación Riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La edición 2026 del **Torneo Provincial de Clubes** ya tiene definidas las zonas y el fixture tras el sorteo realizado por la **Federación Riojana** en la sede de la **Liga Chileciteña de Fútbol**. Participarán un total de **17 clubes** provenientes de cinco ligas afiliadas, con la excepción de la **Liga Aimogasteña** que no tendrá representantes.

Los equipos se dividirán en cuatro grupos: la **Zona 1** incluye a **Andino Sport Club**, **Los Andes de Guandacol**, **Tiro Federal de Chamical** y **Ferroviario de Milagro**; la **Zona 2** a **Atlético El Portezuelo**, **Los Andes de Chilecito**, **Estudiantes** y **Juventud Sport Club de Tama**; la **Zona 3** a **San Martín de Ulapes**, **Los Pumas de Chamical**, **Independiente de Chilecito** y **San Francisco**; y la **Zona 4** a **Independiente de Guandacol**, **Deportivo Malanzán**, **Defensores de la Plata de Chilecito**, **Alto Valle de Olta** y **Joaquín Víctor González de Olta**.

El torneo comenzará el **sábado 21 de febrero** con partidos en cada zona. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la fase de playoff, que iniciará con los cuartos de final. El campeón obtendrá una plaza para participar en la edición 2026/27 del **Torneo Regional Federal Amateur**.