Ferroviario de Milagro arranca con triunfo en el Torneo Provincial de La Rioja

En un emocionante partido inaugural del Torneo Provincial 2026, Ferroviario de Milagro se impuso a Andino por 3 a 1 en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna. La victoria sorprendió a muchos, ya que Andino era considerado uno de los favoritos del grupo, pero no logró demostrar su potencial en esta ocasión.

El encuentro, disputado el viernes por la noche, comenzó de manera intensa. Ferroviario abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo con un gol de Alejandro Coman, lo que generó euforia entre los hinchas locales. Sin embargo, el partido cambió de rumbo cuando Andino, tras la expulsión de Josemir Maidana, comenzó a dominar el juego y logró empatar con un gol de Santiago “Pupi” Ramírez a los 33 minutos del segundo tiempo.

En un giro dramático, solo dos minutos después, Alexander Rodríguez anotó el segundo gol para Andino. En el cierre del partido, un penal sancionado por el árbitro Miguel Barahona permitió a Ramírez sellar la victoria definitiva con su segundo gol. Con este triunfo, Ferroviario de Milagro inicia el torneo con buen pie, dejando claro que la competencia será reñida.