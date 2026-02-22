Kartódromo de La Rioja: competidores se preparan para pruebas clave este domingo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este domingo, el Kartódromo de La Rioja será el punto de encuentro para los pilotos que participarán en una jornada de pruebas cronometradas. Desde las 9.00 hasta las 18.00, los competidores podrán afinar sus máquinas de cara a la nueva temporada de competencias oficiales. La actividad del día se centrará en pruebas libres, con dos tandas programadas: la primera de 9.00 a 13.00 y la segunda de 15.00 a 18.00.

Este evento no solo permite a los pilotos ajustar sus vehículos, sino que también crea un ambiente de competencia que los motiva a prepararse para los desafíos de la temporada. La jornada es una oportunidad para que los aficionados evalúen el rendimiento de los competidores, generando una expectativa palpable en la comunidad automovilística.

Además de las pruebas, se están realizando esfuerzos para formar nuevos talentos y mejorar las infraestructuras del kartódromo. La pasión por el karting en La Rioja sigue en aumento, y cada encuentro representa la dedicación de la comunidad hacia este deporte que impulsa el turismo y la economía local.