Kartódromo de La Rioja: competidores se preparan para pruebas clave este domingo
Kartódromo de La Rioja: competidores se preparan para pruebas clave este domingo

Este domingo, el Kartódromo de La Rioja acogerá pruebas cronometradas de 9.00 a 18.00, donde pilotos de diversas categorías afinarán sus máquinas para la nueva temporada. La actividad genera un ambiente competitivo y promueve el desarrollo del automovilismo en la región, creando expectativas entre aficionados y la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
Este domingo, el Kartódromo de La Rioja será el punto de encuentro para los pilotos que participarán en una jornada de pruebas cronometradas. Desde las 9.00 hasta las 18.00, los competidores podrán afinar sus máquinas de cara a la nueva temporada de competencias oficiales. La actividad del día se centrará en pruebas libres, con dos tandas programadas: la primera de 9.00 a 13.00 y la segunda de 15.00 a 18.00.

Este evento no solo permite a los pilotos ajustar sus vehículos, sino que también crea un ambiente de competencia que los motiva a prepararse para los desafíos de la temporada. La jornada es una oportunidad para que los aficionados evalúen el rendimiento de los competidores, generando una expectativa palpable en la comunidad automovilística.

Además de las pruebas, se están realizando esfuerzos para formar nuevos talentos y mejorar las infraestructuras del kartódromo. La pasión por el karting en La Rioja sigue en aumento, y cada encuentro representa la dedicación de la comunidad hacia este deporte que impulsa el turismo y la economía local.

