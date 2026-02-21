Sábado, 21 de Febrero 2026
Marco Rubén, a los 39 años, se suma a Rosario Central para la Libertadores

Marco Ruben regresa a Rosario Central a los 39 años, sumándose al plantel con miras a la Copa Libertadores 2026. Su experiencia es clave para los hinchas del Canalla.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 51 min
Marco Ruben, reconocido delantero de Rosario Central, ha decidido regresar al fútbol a sus 39 años, tras haberse retirado a finales de 2024. Este nuevo capítulo en su carrera se da en un contexto donde el club se prepara para competir en la próxima Copa Libertadores.

Ruben se unirá al plantel dirigido por Jorge Almirón, marcando su regreso a un club que considera su hogar. Su última etapa en Rosario Central fue breve y estuvo marcada por un gol en su debut ante Lanús. Este nuevo reto refleja su pasión por el fútbol y la confianza que la institución tiene en su liderazgo.

Aunque el club no ha revelado la duración del contrato, Ruben se ha sumado al grupo en el predio de Arroyo Seco. El jugador ha expresado su amor por la camiseta auriazul, afirmando que “no es una vuelta porque nunca me fui”. Junto a él, el equipo contará con la presencia de Ángel Di María, lo que eleva la expectativa entre los hinchas, quienes esperan que ambos íconos contribuyan al éxito en el torneo continental.

