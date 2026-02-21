Independiente Rivadavia se enfrenta a Independiente de Avellaneda en un duelo emocionante en Mendoza

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este sábado, a partir de las 17 horas, el estadio Bautista Gargantini será el escenario del enfrentamiento entre Independiente Rivadavia y Independiente de Avellaneda, correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura. Tras la postergación del encuentro, el local busca recuperarse de la reciente derrota ante Belgrano.

El equipo dirigido por Alfredo Berti se prepara para afrontar su segundo partido consecutivo en casa, mientras que el Rojo intentará extender su invicto en la competencia. Las alineaciones probables del partido indican que Independiente Rivadavia contará con Nicolás Bolcatto; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi en defensa. En el mediocampo, se ubicarán Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández, con Sebastián Villa y Fabrizio Sartori en delantera.

Por el lado de Independiente, se espera que Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala conformen la defensa. En el mediocampo estarán Lautaro Millán, Iván Marcone e Ignacio Malcorra, mientras que Matías Abaldo, Gabriel Avalos y Walter Mazzantti o Ignacio Pusetto formarán el ataque. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez y la transmisión podrá seguirse a través de ESPN Premium.