Talleres se impone ante Rosario Central y se posiciona en la lucha por el título del Apertura

Talleres de Córdoba consiguió una victoria por 1 a 0 contra Rosario Central en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Gigante de Arroyito. Con este resultado, el equipo cordobés suma 10 puntos y se posiciona en la cuarta posición del grupo A.

El único gol del encuentro fue marcado por Ronaldo Martínez a los 41 minutos del primer tiempo, tras un rebote que le permitió quedar mano a mano con el arquero. A pesar de los esfuerzos iniciales de Ángel Di María y una serie de intentos de Rosario Central, el primer tiempo culminó con la ventaja para Talleres.

En el segundo tiempo, el juego se volvió más equilibrado, con oportunidades de ambos lados. Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, no logró concretar sus ocasiones, mientras que Talleres buscaba aumentar su ventaja. El partido finalizó sin más goles, manteniendo la tensión hasta el último minuto.