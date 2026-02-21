Sábado, 21 de Febrero 2026
Talleres se impone ante Rosario Central y se posiciona en la lucha por el título del Apertura
Deportes

Talleres se impone ante Rosario Central y se posiciona en la lucha por el título del Apertura

Talleres de Córdoba se impuso 1 a 0 a Rosario Central en el Torneo Apertura, alcanzando los 10 puntos en la tabla de posiciones y acercándose a la punta.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Talleres de Córdoba consiguió una victoria por 1 a 0 contra Rosario Central en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Gigante de Arroyito. Con este resultado, el equipo cordobés suma 10 puntos y se posiciona en la cuarta posición del grupo A.

El único gol del encuentro fue marcado por Ronaldo Martínez a los 41 minutos del primer tiempo, tras un rebote que le permitió quedar mano a mano con el arquero. A pesar de los esfuerzos iniciales de Ángel Di María y una serie de intentos de Rosario Central, el primer tiempo culminó con la ventaja para Talleres.

En el segundo tiempo, el juego se volvió más equilibrado, con oportunidades de ambos lados. Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, no logró concretar sus ocasiones, mientras que Talleres buscaba aumentar su ventaja. El partido finalizó sin más goles, manteniendo la tensión hasta el último minuto.

Etiquetas: argentina fútbol torneo apertura talleres de córdoba rosario central resultados deportivos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1780 articles →

Artículos relacionados

Independiente Rivadavia se enfrenta a Independiente de Avellaneda en un duelo emocionante en Mendoza

La goleada de Racing y Unión en Nonogasta los catapulta en la tabla de posiciones

Fútbol Senior: Chilecito se prepara para el inicio del Torneo Apertura este sábado
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar