La goleada de Racing y Unión en Nonogasta los catapulta en la tabla de posiciones

La octava fecha del torneo de los barrios de Nonogasta se llevó a cabo en la cancha del Club Joaquín Víctor González, donde se disputaron intensos partidos entre el miércoles y el jueves. Este adelanto se realizó debido a los corsos de carnavales programados para el fin de semana en la localidad del departamento Chilecito.

En los resultados de la jornada, Atlas venció a Universidad 2 a 1, mientras que Loma Negra y Belgrano empataron 3 a 3. Unión goleó 4 a 1 a El Asfalto. El jueves, Racing se destacó con una victoria aplastante de 9 a 1 frente a Newell´s Old Boys, y Las Estrellas ganó 2 a 1 contra Amigos del Deporte, mientras que el encuentro entre San Vicente y Defensa y Justicia terminó en empate 1 a 1.

La tabla de posiciones refleja el compromiso de los equipos, con San Vicente liderando la Zona A con 15 puntos, seguido por Racing con 13. En la Zona B, Amigos del Deporte ocupa el primer lugar con 16 puntos, seguido por Unión con 15. La competencia no solo resalta el fervor por el fútbol en la región, sino también la importancia de los clubes locales en la promoción de valores como el trabajo en equipo y la inclusión.