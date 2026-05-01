Sábado, 2 de Mayo 2026
Fútbol femenino: la Legislatura se clasifica a la final tras contundente victoria
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Fútbol femenino: la Legislatura se clasifica a la final tras contundente victoria

La Legislatura goleó 5 a 1 a Comisaría Séptima en semifinales, asegurando su lugar en la final del fútbol femenino. El crecimiento del interés por este deporte se evidencia en el apoyo del público.

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La Legislatura provincial se clasificó a la final del torneo de fútbol femenino tras vencer a Comisaría Séptima por un contundente 5 a 1. El partido, que tuvo lugar en el predio deportivo de la Policía, atrajo a un gran número de espectadores, evidenciando el creciente interés por el deporte femenino en la región.

Desde el comienzo del encuentro en la Cancha Nº 1, el equipo de Legislatura mostró un control absoluto, llevando a su rival a una posición defensiva. A pesar de llegar con confianza tras sus triunfos previos, Comisaría Séptima no pudo resistir la presión y la intensidad del juego del equipo vencedor.

Este triunfo no solo refleja la preparación de Legislatura, sino que también genera expectativas sobre su desempeño en la final, un evento que promete ser significativo para el fútbol femenino. La afición se ha mostrado entusiasta y se espera que continúe apoyando al equipo en este momento crucial.

La final se llevará a cabo en una fecha aún por definir, simbolizando un paso importante en el reconocimiento y la profesionalización del fútbol femenino en La Rioja.

Etiquetas: la rioja fútbol femenino legislatura semifinal deporte comunidad
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