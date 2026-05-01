River Plate se afianza en el liderato del grupo H tras derrotar a Bragantino

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River Plate logró una victoria agónica al vencer 1 a 0 a Bragantino en Brasil, gracias a un gol de Lucas Martínez Quarta en el minuto 93. Este triunfo permite al equipo comandado por Eduardo Coudet posicionarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana con 7 puntos.

El encuentro tuvo momentos críticos, especialmente cuando Santiago Beltrán atajó un penalti lanzado por Eduardo Sasha, manteniendo el marcador en cero. La situación se complicó para Bragantino tras la expulsión de Alix Vinicius, lo que dejó al equipo local con diez hombres a los 14 minutos del segundo tiempo.

River, tras beneficiarse de la superioridad numérica, tomó el control del partido y logró marcar el gol decisivo en el tiempo de descuento, tras un preciso centro de Lucas Silva. Con este resultado, el equipo argentino se mantiene en la senda del triunfo, continuando su racha ganadora tras el Superclásico.