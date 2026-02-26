Gallardo se despide de River en un partido clave este jueves en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este jueves, Marcelo Gallardo dirigirá su último partido como técnico de River Plate, en medio de un clima de expectativa por parte de los hinchas. Aunque el "Muñeco" ha solicitado que no se realice ningún homenaje oficial, se espera que la tribuna le brinde una emotiva ovación, reflejando la intensa relación que ha mantenido con los seguidores del club a lo largo de los años.

Gallardo, quien comenzó su segundo ciclo en River a mediados de 2024, no logró que el equipo alcanzara el rendimiento esperado, culminando su etapa con una clasificación a la Copa Sudamericana 2026, que dejó al club fuera de la Copa Libertadores tras once años. Este desenlace fue particularmente doloroso para los aficionados, quienes estaban acostumbrados a una era de éxitos bajo su dirección.

El detonante de su renuncia fue una racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, donde River se encuentra undécimo en la Zona B. Durante su tiempo al frente, Gallardo dirigió 85 partidos, logrando 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. La salida del entrenador podría representar una oportunidad para que el club explore nuevas estrategias en el competitivo fútbol argentino.