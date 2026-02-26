Viernes, 27 de Febrero 2026
Sanagasta se prepara para el Shakedown del SARR 2026 este jueves 26 de febrero
Deportes

Sanagasta se prepara para el Shakedown del SARR 2026 este jueves 26 de febrero

Este jueves 26 de febrero, Sanagasta será el escenario del Shakedown del South American Rally Race 2026, donde pilotos ajustarán sus vehículos en un terreno desafiante.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura



El South American Rally Race 2026 (SARR) llegará a La Rioja con su Shakedown este jueves 26 de febrero, donde los pilotos tendrán su primer contacto con el terreno. La actividad se llevará a cabo en Sanagasta, en la zona del puente Virgen India, entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Durante este evento, motos, UTV y autos realizarán pruebas libres no oficiales para ajustar aspectos técnicos antes del inicio de la competencia. Este momento es crucial para que los equipos evalúen el rendimiento de sus vehículos y se adapten a las características exigentes del suelo riojano.

La séptima edición del SARR promete una semana intensa de rally raid, atravesando cuatro provincias argentinas. Esta competición se ha consolidado como una de las más desafiantes del continente, donde la resistencia, la estrategia y la potencia serán clave para los pilotos, tanto nacionales como internacionales.

Con el inicio del rugido de motores, La Rioja reafirma su importancia como escenario del deporte motor internacional, atrayendo a competidores y fanáticos que están listos para vivir esta emocionante experiencia.

Etiquetas: la rioja sanagasta south american rally race deporte motor shakedown competencias internacionales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

