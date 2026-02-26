Sanagasta se prepara para el Shakedown del SARR 2026 este jueves 26 de febrero

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El South American Rally Race 2026 (SARR) llegará a La Rioja con su Shakedown este jueves 26 de febrero, donde los pilotos tendrán su primer contacto con el terreno. La actividad se llevará a cabo en Sanagasta, en la zona del puente Virgen India, entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Durante este evento, motos, UTV y autos realizarán pruebas libres no oficiales para ajustar aspectos técnicos antes del inicio de la competencia. Este momento es crucial para que los equipos evalúen el rendimiento de sus vehículos y se adapten a las características exigentes del suelo riojano.

La séptima edición del SARR promete una semana intensa de rally raid, atravesando cuatro provincias argentinas. Esta competición se ha consolidado como una de las más desafiantes del continente, donde la resistencia, la estrategia y la potencia serán clave para los pilotos, tanto nacionales como internacionales.

Con el inicio del rugido de motores, La Rioja reafirma su importancia como escenario del deporte motor internacional, atrayendo a competidores y fanáticos que están listos para vivir esta emocionante experiencia.