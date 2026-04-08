Investigaciones se impone al campeón Cape en un emocionante partido de las Olimpiadas Policiales

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En las Olimpiadas Policiales 2026, se llevó a cabo la segunda fecha de fútbol 11, destacando la inesperada victoria de Investigaciones sobre el actual campeón, CAPE, con un marcador de 2-1. Esta jornada se caracterizó por una gran cantidad de goles y el compromiso de los equipos por representar a sus fuerzas de seguridad.

Los partidos se disputaron en diversas canchas del Predio Colegio Médico. En la Cancha N1°, Logística venció 2-1 a Seg Vial, y Jefatura logró una victoria de 2-1 contra Motos. En la Cancha N° 2, Cría 6°/Viales superó 3-1 a Toxico, mientras que Dep Fiscal y Prev Urbana empataron 1-1.

Por su parte, en la Cancha N° 3, los resultados incluyeron un empate 1-1 entre Cría 1° y Cría 7°, y una derrota de Cría 4° por 0-2 ante Cría 8°. La jornada concluyó con un 0-0 entre Cría 9° y Bombe/Infan., y la victoria de Alcaidia 1-0 sobre Asu Juv/Sanagasta.

Este evento no solo promueve la competitividad, sino que también fomenta valores como la solidaridad y el trabajo en equipo entre los diferentes cuerpos de seguridad. A medida que avanza la competencia, los equipos se preparan para los próximos desafíos, y los aficionados esperan con ansias nuevas sorpresas en este evento deportivo significativo para la comunidad.