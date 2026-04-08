Miércoles, 8 de Abril 2026
Investigaciones se impone al campeón Cape en un emocionante partido de las Olimpiadas Policiales
Deportes

Investigaciones se impone al campeón Cape en un emocionante partido de las Olimpiadas Policiales

Investigaciones sorprendió al vencer a CAPE 2-1 en la segunda fecha de las Olimpiadas Policiales 2026, destacándose en una jornada llena de goles y camaradería. ¡Próximos partidos prometen más sorpresas!

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En las Olimpiadas Policiales 2026, se llevó a cabo la segunda fecha de fútbol 11, destacando la inesperada victoria de Investigaciones sobre el actual campeón, CAPE, con un marcador de 2-1. Esta jornada se caracterizó por una gran cantidad de goles y el compromiso de los equipos por representar a sus fuerzas de seguridad.

Los partidos se disputaron en diversas canchas del Predio Colegio Médico. En la Cancha N1°, Logística venció 2-1 a Seg Vial, y Jefatura logró una victoria de 2-1 contra Motos. En la Cancha N° 2, Cría 6°/Viales superó 3-1 a Toxico, mientras que Dep Fiscal y Prev Urbana empataron 1-1.

Por su parte, en la Cancha N° 3, los resultados incluyeron un empate 1-1 entre Cría 1° y Cría 7°, y una derrota de Cría 4° por 0-2 ante Cría 8°. La jornada concluyó con un 0-0 entre Cría 9° y Bombe/Infan., y la victoria de Alcaidia 1-0 sobre Asu Juv/Sanagasta.

Este evento no solo promueve la competitividad, sino que también fomenta valores como la solidaridad y el trabajo en equipo entre los diferentes cuerpos de seguridad. A medida que avanza la competencia, los equipos se preparan para los próximos desafíos, y los aficionados esperan con ansias nuevas sorpresas en este evento deportivo significativo para la comunidad.

Etiquetas: la rioja olimpiadas policiales fútbol 11 deportes fuerzas de seguridad comunidad
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