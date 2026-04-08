Miércoles, 8 de Abril 2026
Boca inicia su camino en la Libertadores con una victoria ajustada en Chile
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Boca inicia su camino en la Libertadores con una victoria ajustada en Chile

Boca Juniors inició su camino en la Copa Libertadores con un triunfo 2-1 sobre Universidad Católica en Chile. Su próximo desafío será contra Barcelona de Ecuador en La Bombonera.

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Boca Juniors comenzó su participación en la Copa Libertadores con una victoria 2-1 ante Universidad Católica en Chile. El partido, marcado por la tensión, permitió al equipo argentino iniciar el torneo de manera positiva.

Desde el inicio, Boca mostró su intención de controlar el juego. A los 16 minutos, Leandro Paredes abrió el marcador con un fuerte disparo desde fuera del área. En el segundo tiempo, Adam Bareiro amplió la ventaja al convertir un gol tras un centro de Lautaro Blanco, lo que parecía asegurar el triunfo para el Xeneize.

Sin embargo, en los minutos finales, Juan Díaz descontó para Universidad Católica tras un error de Leandro Brey al despejar un balón. La jugada fue revisada por el VAR, pero se validó el gol, añadiendo dramatismo al cierre del partido. Finalmente, Boca mantuvo la ventaja y se llevó los tres puntos.

El próximo encuentro será el martes a las 21 horas, donde Boca recibirá a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, en la segunda fecha del Grupo D.

Etiquetas: copa libertadores boca juniors universidad católica fútbol deportes argentina
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