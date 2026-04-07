Miércoles, 8 de Abril 2026
Amancay intensifica su entrenamiento previo a los playoffs de La Liga Argentina de Básquet
Deportes

Amancay intensifica su entrenamiento previo a los playoffs de La Liga Argentina de Básquet

Amancay, el único club de La Rioja en la Liga Argentina de Básquet 2025/2026, se prepara para los playoffs tras una destacada fase regular. Con algunos jugadores en recuperación, el DT Gabriel Albornoz hace un llamado al apoyo del público para enfrentar la parte más decisiva del torneo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El club Amancay se encuentra en la etapa decisiva de La Liga Argentina de Básquet 2025/2026, siendo el único equipo de La Rioja que sigue en competencia. Tras una destacada fase regular, el equipo se posicionó como el mejor de la Conferencia Norte. El director técnico, Gabriel Albornoz, resaltó la importancia de lo logrado, aunque enfatizó que ahora inicia “la parte más importante de la competencia”.

El plantel ha retomado los entrenamientos con algunas variaciones, como es el caso de Conrado Echevarría, quien padece una afección lumbar, y Gonzalo Alonso, en proceso de recuperación de un desgarro. Ambos podrían reintegrarse pronto. Además, Lucas Aragón ya se entrena parcialmente con el equipo, y se ha sumado como refuerzo Tomás Losada, un base proveniente de Tomás de Rocamora.

Albornoz destacó el esfuerzo del equipo para clasificarse entre los cuatro mejores del Norte, considerándolo un “premio al esfuerzo”. Sin embargo, alertó que lo logrado hasta ahora “no sirve de nada” si no se traduce en éxito durante los playoffs, los cuales definió como “otro campeonato totalmente distinto”. Hizo un llamado al apoyo del público para impulsar al equipo en esta etapa crucial.

Etiquetas: la rioja amancay liga argentina de básquet playoffs deportes equipo de básquet
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2861 articles →

Artículos relacionados

Boca Juniors inicia su camino en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica en Chile

Nelsón Martínez se lleva el título en la prueba homenaje a David Murúa en La Rioja

El Kartódromo de La Rioja se prepara para recibir a los mejores pilotos del país este domingo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar