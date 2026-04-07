Amancay intensifica su entrenamiento previo a los playoffs de La Liga Argentina de Básquet

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El club Amancay se encuentra en la etapa decisiva de La Liga Argentina de Básquet 2025/2026, siendo el único equipo de La Rioja que sigue en competencia. Tras una destacada fase regular, el equipo se posicionó como el mejor de la Conferencia Norte. El director técnico, Gabriel Albornoz, resaltó la importancia de lo logrado, aunque enfatizó que ahora inicia “la parte más importante de la competencia”.

El plantel ha retomado los entrenamientos con algunas variaciones, como es el caso de Conrado Echevarría, quien padece una afección lumbar, y Gonzalo Alonso, en proceso de recuperación de un desgarro. Ambos podrían reintegrarse pronto. Además, Lucas Aragón ya se entrena parcialmente con el equipo, y se ha sumado como refuerzo Tomás Losada, un base proveniente de Tomás de Rocamora.

Albornoz destacó el esfuerzo del equipo para clasificarse entre los cuatro mejores del Norte, considerándolo un “premio al esfuerzo”. Sin embargo, alertó que lo logrado hasta ahora “no sirve de nada” si no se traduce en éxito durante los playoffs, los cuales definió como “otro campeonato totalmente distinto”. Hizo un llamado al apoyo del público para impulsar al equipo en esta etapa crucial.