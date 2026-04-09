La Liga Riojana recibe respaldo económico para potenciar torneos este año

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El gobierno provincial ha decidido brindar su apoyo económico a la Liga Riojana de Fútbol, en una reunión mantenida el miércoles entre el gobernador Ricardo Quintela y el presidente de la liga, Gabriel Godoy. Se discutió un aporte estatal que ayude a cubrir los costos logísticos de los torneos de diversas categorías para el presente año.

A pesar de la ayuda prometida, el gobernador aclaró que la asistencia no podrá ser igual a la de años anteriores debido a la situación económica de la provincia. Por lo tanto, el gobierno solo cubrirá una parte de los gastos, mientras que los clubes deberán asumir el resto. Este apoyo es crucial para el inicio de las competiciones oficiales en Primera División y Reserva, que están programadas para comenzar el 24 de abril.

La intervención del gobierno busca reactivar el deporte local, que ha enfrentado numerosas dificultades en los últimos años. Este tipo de iniciativas no solo beneficia a los clubes, sino que también contribuye a fortalecer el tejido social, promoviendo la inclusión y la cohesión en la comunidad. A medida que se acerca la fecha de inicio, se espera que los clubes ajusten sus preparativos a los nuevos requerimientos económicos.