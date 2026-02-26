Marcelo Gallardo se despide del Monumental con victoria: River Plate triunfa 3-1 ante Banfield

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un emocionante partido, River Plate se impuso 3-1 a Banfield en el Estadio Monumental, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura. Este encuentro fue significativo ya que marcó la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del equipo millonario.

Los goles de River fueron anotados por Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas, mientras que Mauro Méndez había logrado empatar temporalmente para Banfield antes del descanso. Con este triunfo, River se encuentra en la quinta posición de la Zona B con 10 puntos, a seis del líder Independiente Rivadavia, que suma 16 puntos.

El próximo desafío para River será enfrentarse a la Lepra mendocina el lunes a las 21:30, mientras que Banfield, bajo la dirección de Pedro Troglio, buscará mejorar su situación en la tabla recibiendo a Aldosivi en su estadio el mismo día y a la misma hora.

La salida de Gallardo abre un nuevo capítulo para River, que deberá encontrar un nuevo entrenador que continúe con la rica tradición del club. Este cambio podría ser crucial para el futuro inmediato del equipo en una competencia tan exigente como el Torneo Apertura.