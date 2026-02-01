Platense se afianza en la cima del Torneo Apertura tras vencer a Talleres 2-1

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Platense logró una importante victoria en Córdoba al vencer 2-1 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. El equipo de Vicente López se benefició de errores del rival y mostró eficacia en momentos clave del partido.

El encuentro comenzó con un penal convertido por Ignacio Vázquez a los 21 minutos, tras una mano dentro del área. Talleres intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa sólida y un arquero, Matías Borgogno, que respondió bien a los ataques. En el segundo tiempo, a los seis minutos, Vázquez anotó en contra, igualando el marcador 1-1.

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, un autogol de Gabriel Báez a los 83 minutos le dio a Platense la victoria definitiva. Talleres, que buscó el empate con insistencia, no pudo concretar sus oportunidades y quedó en la décima posición de la tabla con solo tres puntos, mientras que Platense se ubica primero junto a Vélez con siete unidades.