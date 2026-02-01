River y Rosario Central se preparan para un duelo clave en el Torneo Apertura

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este domingo a las 21.30, River Plate se medirá contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en el marco de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. El equipo de Marcelo Gallardo busca extender su buen comienzo en el campeonato, manteniendo un puntaje perfecto tras sus victorias ante Barracas Central y Gimnasia.

River, líder en la Zona B con seis puntos y sin goles en contra, enfrentará a un Central que llega motivado luego de derrotar a Racing. El entrenador de River deberá hacer un cambio obligado en la formación debido a la expulsión de Matías Viña, considerando a Marcos Acuña o Lautaro Rivero para el lateral izquierdo.

En el arco, Franco Armani podría regresar, pero Ezequiel Centurión ha entrenado normalmente y es una opción viable. Central, por su parte, ha recuperado el ánimo tras su victoria sobre Racing y se posiciona sexto en su grupo, con tres puntos. Su entrenador, Jorge Almirón, no planea cambios significativos en su alineación.