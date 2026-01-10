Acuerdo UE-Mercosur: el futuro económico de Argentina en la mira de los analistas

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur avanza tras 25 años de negociaciones, con la firma prevista para el 17 de enero. Se espera un aumento del 17% en las exportaciones del Mercosur a la UE, impulsando el comercio bilateral y favoreciendo la industria local.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ha avanzado significativamente con la aprobación política del bloque europeo, tras 25 años de negociaciones. Se espera que el 17 de enero se otorgue el visto bueno final por parte del bloque sudamericano, iniciando luego el proceso de aprobaciones parlamentarias que podría permitir que el entendimiento comience a regir a fin de año.

Este acuerdo se fundamenta en tres ejes: comercial, político y cooperación, estableciendo compromisos que abarcan desde el comercio exterior hasta las relaciones económicas entre ambas regiones. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, celebraron los avances, anticipando un crecimiento en las exportaciones y las inversiones como resultado del entendimiento.

Según el acuerdo, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y ofrecerá acceso preferencial para otro 7,5%, beneficiando al 99% de las exportaciones agrícolas del bloque. Además, se prevé un aumento en las exportaciones de la UE al Mercosur del 39% y del 17% para las del Mercosur hacia la UE.