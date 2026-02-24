Caída del 12,6% en empresas de La Rioja: un panorama preocupante para el empleo local

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El informe de la consultora Politikon Chaco señala que La Rioja presenta una disminución del 12,6% en el número de empresas registradas en noviembre de 2023 en comparación con el mismo mes de 2025. Esta situación la coloca como la provincia con mayor cierre de empresas en el periodo analizado, superando a Catamarca y Chaco, que tuvieron caídas del 11,3% y 10,5% respectivamente.

El estudio, basado en datos del Gobierno nacional, destaca que la crisis económica afecta gravemente a La Rioja y a otras provincias argentinas. En contraste, Neuquén muestra un incremento del 1,8% en el registro de empresas. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe también enfrentan caídas, aunque menores, de entre el 3,6% y el 7,5%.

La reducción de empresas genera un impacto significativo en el ámbito social y económico, ya que se traduce en menos oportunidades laborales y mayor incertidumbre para los emprendedores. La consultora enfatiza la necesidad de implementar políticas que impulsen la reactivación del sector empresarial en La Rioja y otras áreas afectadas, frente a un panorama que se ha agravado en los últimos años.