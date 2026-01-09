El reembolso del swap por parte de Argentina a EE.UU. ha generado reconocimientos por parte del Tesoro estadounidense, que aplaudió el liderazgo de Milei. Este movimiento se traduce en beneficios económicos significativos para los contribuyentes estadounidenses.
El anuncio subraya la importancia de la gestión financiera en el contexto actual, destacando cómo acciones como esta pueden impactar positivamente en las relaciones internacionales. Las ganancias millonarias resultantes del reembolso son un indicativo del enfoque adoptado por el actual gobierno argentino.