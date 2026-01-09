Sábado, 10 de Enero 2026
Economía

Argentina devuelve swap a EE.UU.: millonarias ganancias que impactan la economía nacional

Argentina reembolsó el swap con EE.UU., lo que generó elogios del Tesoro estadounidense y beneficios millonarios para sus contribuyentes. ¿Qué implicaciones tendrá esto para la economía local?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
El reembolso del swap por parte de Argentina a EE.UU. ha generado reconocimientos por parte del Tesoro estadounidense, que aplaudió el liderazgo de Milei. Este movimiento se traduce en beneficios económicos significativos para los contribuyentes estadounidenses.

El anuncio subraya la importancia de la gestión financiera en el contexto actual, destacando cómo acciones como esta pueden impactar positivamente en las relaciones internacionales. Las ganancias millonarias resultantes del reembolso son un indicativo del enfoque adoptado por el actual gobierno argentino.

Etiquetas: argentina gobierno nacional swap economía tesoro milei
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

252 articles →

