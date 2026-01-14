Aumento del costo de vida en diciembre: el transporte afecta a los consumidores en todo el país

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En diciembre, la inflación en Argentina se aceleró, alcanzando un 2,8% mensual, según datos del INDEC. A pesar de este incremento, el año 2025 cerró con una inflación acumulada del 31,5%, la cifra anual más baja en los últimos ocho años, desde 2017.

El sector de Transporte fue el principal responsable del aumento en diciembre, impulsado por el precio de combustibles y servicios. Además, Vivienda y Alimentos también contribuyeron a la presión sobre el índice general, complicando los esfuerzos del Gobierno por mantener una tendencia de desaceleración en la inflación.

A pesar del repunte en diciembre, la inflación anual se destaca por ser la más baja en un período prolongado, lo que sugiere un cambio en la dinámica inflacionaria del país.