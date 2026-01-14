Jueves, 15 de Enero 2026
Aumento del costo de vida en diciembre: el transporte afecta a los consumidores en todo el país
Economía

Aumento del costo de vida en diciembre: el transporte afecta a los consumidores en todo el país

La inflación en diciembre alcanzó el 2,8%, impulsada principalmente por el aumento en Transporte, Vivienda y Alimentos. A pesar del repunte, la inflación anual fue del 31,5%, la más baja en ocho años. ¿Cómo impactará esto en el bolsillo de los argentinos?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 17 h 1 min de lectura
En diciembre, la inflación en Argentina se aceleró, alcanzando un 2,8% mensual, según datos del INDEC. A pesar de este incremento, el año 2025 cerró con una inflación acumulada del 31,5%, la cifra anual más baja en los últimos ocho años, desde 2017.

El sector de Transporte fue el principal responsable del aumento en diciembre, impulsado por el precio de combustibles y servicios. Además, Vivienda y Alimentos también contribuyeron a la presión sobre el índice general, complicando los esfuerzos del Gobierno por mantener una tendencia de desaceleración en la inflación.

A pesar del repunte en diciembre, la inflación anual se destaca por ser la más baja en un período prolongado, lo que sugiere un cambio en la dinámica inflacionaria del país.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

596 articles →

