Aumento desmedido en la canasta básica: los alimentos que más impactan en los hogares

El costo de vida en Argentina ha mostrado notorias disparidades en los precios de productos de consumo masivo, con incrementos significativos en varios alimentos esenciales. Un relevamiento de 50 productos básicos indica que la carne y el café han liderado los aumentos interanuales, superando en algunos casos el 70%.

Los cortes de carne vacuna se han visto particularmente afectados, siendo el cuadril el que más subió, con un incremento del 72,6%. Otros cortes como la paleta, la nalga y el asado también registraron aumentos importantes. En el sector de almacén, el café molido tuvo un aumento del 57%, reflejando una tendencia global de precios en alza.

Por otro lado, algunos productos han experimentado bajas o estabilidad en sus precios, como el arroz blanco simple, que cayó un 22,3%. A pesar de ello, la presión sobre el presupuesto familiar se ha intensificado debido a los aumentos generales en la canasta básica, afectando a los hogares argentinos.