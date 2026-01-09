Sábado, 10 de Enero 2026
Condiciones para el blanqueo laboral: expertos advierten sobre riesgos en su implementación

El proyecto de Modernización que se debatirá en el Congreso incluye un régimen de regularización laboral, pero expertos advierten sobre condiciones críticas para su éxito.

Condiciones para el blanqueo laboral: expertos advierten sobre riesgos en su implementación
El debate sobre la reforma de blanqueo laboral en Argentina toma impulso, ya que el Gobierno continúa insistiendo en su implementación. Este proyecto, que forma parte de la agenda de modernización del Congreso, incluye un régimen de regularización laboral.

Expertos en la materia han evaluado el texto y expresaron la necesidad de establecer ciertas condiciones para garantizar el éxito de esta iniciativa. Aunque se busca mejorar la situación laboral, la recepción de los especialistas sugiere que no será un proceso sencillo.

