Consultoras advierten que la inflación podría superar el 20% a pesar de las promesas del Gobierno

A pesar de la proyección oficial de un 10,1% de inflación para 2026, 40 consultoras anticipan un aumento superior al 20%. La incertidumbre persiste en el mercado.

A pesar de que el Gobierno anticipa una inflación del 10,1% para 2026, un estudio de 40 consultoras indica que las proyecciones superan significativamente esa cifra. Este informe refleja un clima de cautela e incertidumbre en el ámbito económico.

La discrepancia entre las expectativas oficiales y las del mercado genera preocupaciones sobre la estabilidad económica a largo plazo. Los analistas sugieren que el contexto actual podría influir en la evolución de los precios, lo que lleva a un escenario complicado para los próximos años.

