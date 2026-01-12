Martes, 13 de Enero 2026
Consumo en picada: ventas minoristas caen un 5,2% y marcan un fin de año complicado
Consumo en picada: ventas minoristas caen un 5,2% y marcan un fin de año complicado

Las ventas minoristas pyme cayeron un 5,2% en diciembre, afectando a casi todos los sectores. Solo ferretería mostró un crecimiento. Se anticipa un 2026 con desafíos en la reactivación económica.

El sector comercial argentino enfrenta un panorama complicado tras el cierre del año 2025, con un reporte de CAME que revela una caída interanual del 5,2% en las ventas minoristas pyme durante diciembre, ajustadas a precios constantes. Este descenso se acentúa a pesar de las festividades y el cobro del medio aguinaldo, que no lograron revertir la disminución del consumo.

El informe destaca que seis de los siete rubros analizados concluyeron el mes con pérdidas. Los más impactados fueron Bazar y decoración, que sufrió una caída del 15%, y los sectores de Perfumería e Indumentaria, con descensos del 9,8% y 8,5%, respectivamente. En contraste, Ferretería y materiales de construcción fue el único rubro que mostró un aumento del 0,8%, impulsado por pequeñas reparaciones en hogares durante el verano.

De cara a 2026, el clima empresarial es mixto. Aunque un 51,2% de los encuestados es optimista sobre un posible repunte en la actividad, la inversión real se ve afectada por altos costos operativos y baja rentabilidad. La tarea inmediata será convertir este leve respiro en una reactivación sostenida del consumo interno en un entorno de incertidumbre económica.

Etiquetas: argentina economía ventas minoristas consumo CAME comercio
