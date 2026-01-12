Consumo en picada: ventas minoristas caen un 5,2% y marcan un fin de año complicado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El sector comercial argentino enfrenta un panorama complicado tras el cierre del año 2025, con un reporte de CAME que revela una caída interanual del 5,2% en las ventas minoristas pyme durante diciembre, ajustadas a precios constantes. Este descenso se acentúa a pesar de las festividades y el cobro del medio aguinaldo, que no lograron revertir la disminución del consumo.

El informe destaca que seis de los siete rubros analizados concluyeron el mes con pérdidas. Los más impactados fueron Bazar y decoración, que sufrió una caída del 15%, y los sectores de Perfumería e Indumentaria, con descensos del 9,8% y 8,5%, respectivamente. En contraste, Ferretería y materiales de construcción fue el único rubro que mostró un aumento del 0,8%, impulsado por pequeñas reparaciones en hogares durante el verano.

De cara a 2026, el clima empresarial es mixto. Aunque un 51,2% de los encuestados es optimista sobre un posible repunte en la actividad, la inversión real se ve afectada por altos costos operativos y baja rentabilidad. La tarea inmediata será convertir este leve respiro en una reactivación sostenida del consumo interno en un entorno de incertidumbre económica.