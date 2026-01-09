Crisis de infraestructura en Argentina: la urgencia de soluciones inmediatas

La inversión en infraestructura en Argentina se encuentra en solo el 0,4% del PBI, muy por debajo del 4% al 6% recomendado por el Banco Mundial para un desarrollo óptimo.

Según un informe del Banco Mundial, la inversión en infraestructura en Argentina se encuentra muy por debajo de lo recomendado para el desarrollo del país. La entidad sugiere que este gasto debería estar entre el 4% y el 6% del PBI.

Actualmente, la inversión alcanza apenas el 0,4% del PBI, lo que pone de manifiesto un panorama preocupante para el futuro de la infraestructura nacional. Esta situación puede complicar aún más el avance en sectores clave, afectando el crecimiento y desarrollo del país.