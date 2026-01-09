Crisis de infraestructura en Argentina: la urgencia de soluciones inmediatas

Según un informe del Banco Mundial, la inversión en infraestructura en Argentina se encuentra muy por debajo de lo recomendado para el desarrollo del país. La entidad sugiere que este gasto debería estar entre el 4% y el 6% del PBI.
Actualmente, la inversión alcanza apenas el 0,4% del PBI, lo que pone de manifiesto un panorama preocupante para el futuro de la infraestructura nacional. Esta situación puede complicar aún más el avance en sectores clave, afectando el crecimiento y desarrollo del país.