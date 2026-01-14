Miércoles, 14 de Enero 2026
Desde mañana, celulares sin arancel: beneficios y cambios para los consumidores

A partir del 15 de enero, el arancel de importación para celulares será del 0%, lo que podría impactar en los precios y la producción local, además de aumentar el riesgo de contrabando.

A partir del 15 de enero, el arancel para la importación de celulares se reducirá al 0%. Esta medida tiene como objetivo impactar en los precios y fomentar la producción local de dispositivos móviles, aunque también plantea preocupaciones sobre el aumento del contrabando.

Con la eliminación del arancel, se espera que los precios de los celulares en el mercado argentino se vean afectados, haciendo que los dispositivos sean más accesibles para los consumidores. Sin embargo, la industria local podría enfrentar desafíos ante la competencia externa.

Las autoridades están alertas ante la posibilidad de un incremento en el contrabando de productos, lo cual podría socavar los beneficios esperados de esta política. La situación se seguirá monitoreando a medida que se implemente esta nueva normativa.

Etiquetas: argentina economía arancel cero celulares comercio contrabando
