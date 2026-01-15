Jueves, 15 de Enero 2026
Dolarización en debate: la incertidumbre económica acecha a Argentina
Economía

Dolarización en debate: la incertidumbre económica acecha a Argentina

La probabilidad de que Argentina se dolarice antes del 30 de junio de 2026 es del 7%, según el mercado. Un escenario de dolarización requeriría suficientes reservas y condiciones económicas complejas. La discusión se centra en la situación cambiaria y el financiamiento, con un 2026 que podría ser crucial por la restricción de dólares.

El debate sobre la posible dolarización de Argentina se intensifica, con el mercado estimando una probabilidad de solo 7% de que esto ocurra antes del 30 de junio de 2026. Este consenso refleja una percepción de baja viabilidad en el corto plazo, a pesar de que se requieren múltiples condiciones para su implementación.

El BCRA ha descrito el año 2026 como un período de "re-monetización" y acumulación de reservas, con un plan que contempla compras por hasta US$ 17.000 millones para estabilizar el sistema financiero. Este enfoque busca fortalecer las reservas y normalizar la demanda de pesos, en lugar de realizar un cambio abrupto hacia la dolarización.

En medio de este panorama, la discusión se centra en el esquema actual de bandas cambiarias y tasas de interés, que sigue revelando desafíos en el financiamiento y la disponibilidad de dólares. Algunos analistas sugieren que, si el Gobierno decidiera impulsarlo, una dolarización veloz podría reducir el riesgo de un nuevo salto en el tipo de cambio, siempre y cuando sea percibida como creíble.

Etiquetas: argentina economía dólar dolarización gobierno nacional mercado financiero
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

