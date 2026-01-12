El auge de Pix en Brasil: la preferencia de los argentinos por nuevas formas de pago.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El uso de Pix se ha consolidado como una opción preferida por los argentinos que viajan a Brasil, facilitando los pagos sin necesidad de efectivo o tarjetas de crédito. Este método es ampliamente aceptado en diversos comercios, desde grandes cadenas hasta vendedores ambulantes en playas y ferias.

Las billeteras virtuales se han vuelto populares para realizar pagos con Pix, ofreciendo conversiones de pesos a reales con comisiones más bajas y transferencias instantáneas. Entre ellas, Cocos se destaca como la más elegida por su facilidad de uso y tipo de cambio competitivo. Otras aplicaciones mencionadas incluyen Dolarapp, Astropay, y Mercado Pago, cada una con diferentes tasas de cambio al momento de la transacción.

Para utilizar Pix, los usuarios deben descargar la app de Cocos, crear una cuenta y seguir los pasos para realizar pagos a través de un código QR o la clave Pix del comerciante. Este sistema simplifica la experiencia de compra, haciendo que los pagos sean rápidos y accesibles.