El auge de Pix en Brasil: la preferencia de los argentinos por nuevas formas de pago.

El uso de Pix se ha consolidado como una opción preferida por los argentinos que viajan a Brasil, facilitando los pagos sin necesidad de efectivo o tarjetas de crédito. Este método es ampliamente aceptado en diversos comercios, desde grandes cadenas hasta vendedores ambulantes en playas y ferias.
Las billeteras virtuales se han vuelto populares para realizar pagos con Pix, ofreciendo conversiones de pesos a reales con comisiones más bajas y transferencias instantáneas. Entre ellas, Cocos se destaca como la más elegida por su facilidad de uso y tipo de cambio competitivo. Otras aplicaciones mencionadas incluyen Dolarapp, Astropay, y Mercado Pago, cada una con diferentes tasas de cambio al momento de la transacción.
Para utilizar Pix, los usuarios deben descargar la app de Cocos, crear una cuenta y seguir los pasos para realizar pagos a través de un código QR o la clave Pix del comerciante. Este sistema simplifica la experiencia de compra, haciendo que los pagos sean rápidos y accesibles.