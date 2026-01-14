Expertos advierten que el 2026 será clave para la estrategia económica argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La economista Marina Dal Poggetto realizó un análisis sobre la acumulación de reservas, un asunto que ha suscitado numerosos debates en la economía de Argentina. Durante su exposición, mencionó que el Gobierno está intentando facilitar la llegada a la cosecha a través de la compra de dólares.

Sin embargo, Dal Poggetto destacó que el principal reto radica en sanear el balance del BCRA, lo que representa un desafío significativo para la gestión económica actual. La situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las medidas adoptadas en el contexto económico nacional.