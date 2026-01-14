Jueves, 15 de Enero 2026
Expertos advierten que el 2026 será clave para la estrategia económica argentina
Expertos advierten que el 2026 será clave para la estrategia económica argentina

Marina Dal Poggetto destacó la necesidad de sanear el balance del BCRA, mientras el Gobierno intenta acumular reservas para enfrentar la cosecha. ¿Cuáles serán las consecuencias económicas?

La economista Marina Dal Poggetto realizó un análisis sobre la acumulación de reservas, un asunto que ha suscitado numerosos debates en la economía de Argentina. Durante su exposición, mencionó que el Gobierno está intentando facilitar la llegada a la cosecha a través de la compra de dólares.

Sin embargo, Dal Poggetto destacó que el principal reto radica en sanear el balance del BCRA, lo que representa un desafío significativo para la gestión económica actual. La situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las medidas adoptadas en el contexto económico nacional.

