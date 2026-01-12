Impacto en el empleo: despidos en Mercado Libre generan preocupación entre trabajadores

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un grupo de ex empleados de MERCADO LIBRE ha denunciado que fueron responsables de entrenar a la inteligencia artificial que ahora asume sus funciones en atención al cliente. Esta situación se produce tras el anuncio de 119 despidos en la empresa, generando una creciente tensión entre los afectados.

Los ex trabajadores expresan su preocupación por el impacto que esta medida tendrá no solo en sus vidas, sino también en la calidad del servicio ofrecido por la plataforma. La situación ha desatado un debate sobre el uso de la inteligencia artificial y su efecto en el empleo, especialmente en el sector del comercio electrónico.