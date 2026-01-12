Lunes, 12 de Enero 2026
Impacto en el empleo: despidos en Mercado Libre generan preocupación entre trabajadores
Economía

Impacto en el empleo: despidos en Mercado Libre generan preocupación entre trabajadores

Tras 119 despidos en Mercado Libre, ex empleados revelan haber entrenado la inteligencia artificial que ahora ocupa sus puestos en atención al cliente. La situación genera preocupación sobre el futuro laboral en el sector.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un grupo de ex empleados de MERCADO LIBRE ha denunciado que fueron responsables de entrenar a la inteligencia artificial que ahora asume sus funciones en atención al cliente. Esta situación se produce tras el anuncio de 119 despidos en la empresa, generando una creciente tensión entre los afectados.

Los ex trabajadores expresan su preocupación por el impacto que esta medida tendrá no solo en sus vidas, sino también en la calidad del servicio ofrecido por la plataforma. La situación ha desatado un debate sobre el uso de la inteligencia artificial y su efecto en el empleo, especialmente en el sector del comercio electrónico.

Publicidad
Etiquetas: argentina mercado libre despidos inteligencia artificial economía tecnología
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

362 articles →

Artículos relacionados

El dilema de Milei: reservas récord y una industria en crisis marcan la agenda económica

Análisis del impacto económico global en Argentina: proyecciones para el futuro inmediato

Domecq advierte sobre el trilema económico que enfrenta Argentina en la actualidad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar