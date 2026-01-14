Miércoles, 14 de Enero 2026
Impulso a la economía: descuentos del 15% en impuestos de ARBA para este mes
Economía

Impulso a la economía: descuentos del 15% en impuestos de ARBA para este mes

ARBA anunció el cronograma fiscal para 2026, incluyendo descuentos del 15% para quienes paguen anticipadamente. Conocé cómo acceder a estos beneficios.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
ARBA ha presentado el cronograma fiscal para el año 2026, que incluye plazos de vencimiento para diversos impuestos. Los contribuyentes que se encuentren al día con sus pagos o que opten por realizar pagos anticipados podrán acceder a descuentos del 15%.

La información sobre los distintos impuestos y sus fechas de vencimiento está disponible para que los ciudadanos puedan consultar y planificar sus obligaciones fiscales. Es importante que los contribuyentes se informen adecuadamente para aprovechar los beneficios que ofrece ARBA.

Etiquetas: argentina impuestos arba descuentos economía
