Impulso a la economía: descuentos del 15% en impuestos de ARBA para este mes

ARBA ha presentado el cronograma fiscal para el año 2026, que incluye plazos de vencimiento para diversos impuestos. Los contribuyentes que se encuentren al día con sus pagos o que opten por realizar pagos anticipados podrán acceder a descuentos del 15%.
La información sobre los distintos impuestos y sus fechas de vencimiento está disponible para que los ciudadanos puedan consultar y planificar sus obligaciones fiscales. Es importante que los contribuyentes se informen adecuadamente para aprovechar los beneficios que ofrece ARBA.