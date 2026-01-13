Miércoles, 14 de Enero 2026
Inflación sorprende con un 2,8% en diciembre: impacto en el bolsillo argentino

La inflación de diciembre alcanzó el 2,8%, superando las expectativas. A nivel interanual, se ubicó en 31,5%, marcando un aumento constante desde mayo. Este incremento afecta sectores clave como transporte y servicios básicos.

La inflación en Argentina durante diciembre alcanzó un 2,8%, superando las expectativas del consenso de Bloomberg, que preveía un 2,5%. Este aumento se traduce en una variación interanual del 31,5% según el Indec. La consultora Adcap destacó que diciembre representa el cuarto incremento mensual consecutivo, con una aceleración de la inflación general desde mayo, después de los incrementos de 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre y 2,5% en noviembre.

Entre los sectores más afectados en diciembre, se registraron subas significativas en transporte (4%) y en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). En cuanto a las variaciones por divisiones, los precios regulados aumentaron 3,3%, la inflación núcleo se situó en 3% y los estacionales en 0,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que 2025 concluyó con la inflación más baja de los últimos ocho años, destacando los desafíos enfrentados como el reacomodamiento de precios y la fuerte contracción en la demanda de dinero. El presidente Javier Milei respaldó esta afirmación, recordando que en 2023 la inflación había alcanzado un 211,4%.

