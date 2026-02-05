Jueves, 5 de Febrero 2026
La falta de acuerdo salarial amenaza la producción de aceitunas en La Rioja y Catamarca
La falta de acuerdo salarial amenaza la producción de aceitunas en La Rioja y Catamarca

La negociación salarial en el sector olivícola está estancada, con ofertas insuficientes que no alcanzan los $6.000 por cajón de aceituna propuestos por UATRE. La próxima reunión será el 5 de febrero.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ha manifestado su profunda preocupación por la falta de avances en la negociación salarial del sector olivícola en La Rioja y Catamarca. Este estancamiento, que se inició en octubre de 2025, está poniendo en riesgo la cosecha de aceitunas.

El 3 de febrero de 2026, en San Fernando del Valle de Catamarca, se realizó una nueva audiencia de la Comisión Asesora Regional N° 13, donde participaron representantes de UATRE y del sector empresario, aunque se registró la ausencia de la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria. Durante la reunión, la oferta del sector empleador fue de $4.800 brutos por cajón de aceitunas, un monto que fue rechazado por el sindicato, que reclama $6.000 por cajón, considerando la situación inflacionaria y la necesidad de una recomposición salarial.

Según datos del INDEC, una familia tipo necesitó $1.308.713 mensuales para no caer en la pobreza, lo que resalta el deterioro del poder adquisitivo de los salarios en el sector. Las negociaciones quedaron en cuarto intermedio, con una nueva reunión programada para el 5 de febrero a las 10 horas, donde se espera que ambas partes busquen un acuerdo que refleje la realidad económica de los trabajadores rurales.

Etiquetas: la rioja uatre negociación salarial olivicultura catamarca inflación
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

