Miércoles, 4 de Febrero 2026
Rejal denuncia la pérdida de 250.000 empleos por la liberalización de importaciones
Economía

Rejal denuncia la pérdida de 250.000 empleos por la liberalización de importaciones

Más de 22.000 Pymes cerraron y se perdieron 250.000 empleos en los últimos dos años. Fernando Rejal critica el modelo económico que desprotege a la industria nacional. ¿Qué cambios se necesitan para revertir esta crisis?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Más de 22.000 Pymes han cerrado en Argentina en los últimos dos años, lo que ha llevado a la pérdida de más de 250.000 puestos de trabajo. Así lo expresó Fernando Rejal en una reciente entrevista en Radio Municipal 931, donde realizó un análisis crítico de la gestión económica del país.

Rejal subrayó que la industria nacional enfrenta serios problemas debido a un modelo que favorece la apertura de mercados externos, lo que impide la competencia justa y pone en riesgo a la producción local. Según él, el ingreso indiscriminado de productos importados ha debilitado el tejido productivo, dejando a la industria sin protección.

El referente también destacó que las decisiones del gobierno han sido perjudiciales para el desarrollo del país, describiéndolo como un lugar que "languidece". Aseguró que el sector productivo sigue "sangrando", lo que limita las oportunidades de crear empleo genuino en el corto plazo.

Etiquetas: argentina economía crisis pymes empleo política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1446 articles →

Artículos relacionados

Argentina enfrenta un desafío financiero: el pago de u$s3.600 millones al FMI se aproxima.

Crisis en la infraestructura vial: el 36% de rutas nacionales en mal estado según Vialidad

Transformaciones tecnológicas impulsan la economía argentina hacia nuevos horizontes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar