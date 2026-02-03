Rejal denuncia la pérdida de 250.000 empleos por la liberalización de importaciones

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Más de 22.000 Pymes han cerrado en Argentina en los últimos dos años, lo que ha llevado a la pérdida de más de 250.000 puestos de trabajo. Así lo expresó Fernando Rejal en una reciente entrevista en Radio Municipal 931, donde realizó un análisis crítico de la gestión económica del país.

Rejal subrayó que la industria nacional enfrenta serios problemas debido a un modelo que favorece la apertura de mercados externos, lo que impide la competencia justa y pone en riesgo a la producción local. Según él, el ingreso indiscriminado de productos importados ha debilitado el tejido productivo, dejando a la industria sin protección.

El referente también destacó que las decisiones del gobierno han sido perjudiciales para el desarrollo del país, describiéndolo como un lugar que "languidece". Aseguró que el sector productivo sigue "sangrando", lo que limita las oportunidades de crear empleo genuino en el corto plazo.