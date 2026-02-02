Transformaciones tecnológicas impulsan la economía argentina hacia nuevos horizontes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La economía de Argentina está siendo transformada por la adopción de tecnologías innovadoras que mejoran diversos sectores. En particular, el uso de códigos QR y transferencias inmediatas ha revolucionado el comercio diario, facilitando las transacciones en los comercios. Desde la implementación de las Transferencias 3.0 por el BCRA, los pagos se acreditan en menos de 15 segundos, lo que ha incrementado las transacciones mensuales a 62,6 millones en 2024.

Otro aspecto significativo es el crecimiento del comercio de servicios, destacando las exportaciones de software y servicios digitales. Las billeteras digitales han ganado terreno, representando en 2025 el 40% del comercio electrónico y el 18% de las compras en tiendas físicas. Además, sistemas de pago como PayPal son populares, especialmente en casinos online, gracias a su rapidez y seguridad.

En el ámbito agrícola, la tecnología está revolucionando las prácticas mediante el uso de drones, sensores y Big Data. Estas herramientas permiten un mejor monitoreo de los cultivos y optimización de recursos, impactando de manera positiva en la productividad agrícola del país.