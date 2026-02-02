Miércoles, 4 de Febrero 2026
Transformaciones tecnológicas impulsan la economía argentina hacia nuevos horizontes
Economía

Transformaciones tecnológicas impulsan la economía argentina hacia nuevos horizontes

En 2024, los pagos con QR en Argentina alcanzaron 62,6 millones de transacciones mensuales, revolucionando el comercio y facilitando compras rápidas. La adopción de tecnología sigue acelerándose en el país.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La economía de Argentina está siendo transformada por la adopción de tecnologías innovadoras que mejoran diversos sectores. En particular, el uso de códigos QR y transferencias inmediatas ha revolucionado el comercio diario, facilitando las transacciones en los comercios. Desde la implementación de las Transferencias 3.0 por el BCRA, los pagos se acreditan en menos de 15 segundos, lo que ha incrementado las transacciones mensuales a 62,6 millones en 2024.

Otro aspecto significativo es el crecimiento del comercio de servicios, destacando las exportaciones de software y servicios digitales. Las billeteras digitales han ganado terreno, representando en 2025 el 40% del comercio electrónico y el 18% de las compras en tiendas físicas. Además, sistemas de pago como PayPal son populares, especialmente en casinos online, gracias a su rapidez y seguridad.

En el ámbito agrícola, la tecnología está revolucionando las prácticas mediante el uso de drones, sensores y Big Data. Estas herramientas permiten un mejor monitoreo de los cultivos y optimización de recursos, impactando de manera positiva en la productividad agrícola del país.

Etiquetas: argentina economía tecnología comercio pagos digitales agtech
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

18 articles →

Artículos relacionados

Argentina enfrenta un desafío financiero: el pago de u$s3.600 millones al FMI se aproxima.

Crisis en la infraestructura vial: el 36% de rutas nacionales en mal estado según Vialidad

Nuevo desembolso del FMI: Argentina se acerca a los USD 800 millones en pagos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar