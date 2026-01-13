Productores de vino en La Rioja demandan medidas urgentes ante crisis del sector

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación del sector vitivinícola en La Rioja es crítica debido al deterioro económico que afecta a los productores y bodegueros. A pocos días del inicio de la vendimia, se realizó una reunión urgente para abordar la creciente incertidumbre en la producción y el empleo. Las entidades del sector expresaron que la crisis se ha profundizado y que el apoyo del Estado nacional ha disminuido considerablemente.

El presidente de CARPA, Mario González, destacó la necesidad de reactivar el fondo rotatorio de vendimia, esencial para afrontar la cosecha. Este instrumento financiero, que históricamente funcionó sin problemas y fue devuelto en su totalidad, no se ha puesto en marcha en los últimos dos años. González enfatizó que la falta de este apoyo financiero es crítica, especialmente con la cosecha a la vista.

Además, se mencionó que la vitivinicultura enfrenta desafíos a nivel global, como la caída del consumo de vinos y cambios en los hábitos de los jóvenes, lo que complica aún más la situación. La recesión económica en el país ha impactado negativamente en el consumo interno y ha afectado gravemente las finanzas de bodegas y productores.