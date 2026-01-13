Martes, 13 de Enero 2026
Productores de vino en La Rioja demandan medidas urgentes ante crisis del sector
Economía

Productores de vino en La Rioja demandan medidas urgentes ante crisis del sector

Productores y bodegueros de La Rioja alertan sobre la crisis del sector vitivinícola, marcada por la falta de apoyo estatal y un consumo interno en declive. La urgencia de reactivar el fondo rotatorio de vendimia se vuelve crucial para enfrentar la próxima cosecha. La situación se complica con cambios en los hábitos de los consumidores y una caída global en el consumo de vinos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La situación del sector vitivinícola en La Rioja es crítica debido al deterioro económico que afecta a los productores y bodegueros. A pocos días del inicio de la vendimia, se realizó una reunión urgente para abordar la creciente incertidumbre en la producción y el empleo. Las entidades del sector expresaron que la crisis se ha profundizado y que el apoyo del Estado nacional ha disminuido considerablemente.

El presidente de CARPA, Mario González, destacó la necesidad de reactivar el fondo rotatorio de vendimia, esencial para afrontar la cosecha. Este instrumento financiero, que históricamente funcionó sin problemas y fue devuelto en su totalidad, no se ha puesto en marcha en los últimos dos años. González enfatizó que la falta de este apoyo financiero es crítica, especialmente con la cosecha a la vista.

Además, se mencionó que la vitivinicultura enfrenta desafíos a nivel global, como la caída del consumo de vinos y cambios en los hábitos de los jóvenes, lo que complica aún más la situación. La recesión económica en el país ha impactado negativamente en el consumo interno y ha afectado gravemente las finanzas de bodegas y productores.

Publicidad
Etiquetas: argentina economía vitivinicultura crisis económica vendimia producción agrícola
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

475 articles →

Artículos relacionados

Proyecciones del Banco Mundial para la economía argentina: impacto en el futuro cercano

El empleo en el sector vitivinícola en riesgo por la crisis económica nacional

Consumo en picada: ventas minoristas caen un 5,2% y marcan un fin de año complicado
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar